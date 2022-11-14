‘Gözümden akan her damla yaş gerçek’

Ceyda Ateş, Anıl Altan, Seda Akman, Erkan Bektaş, Ümit Özcan gibi isimlerin rol aldığı 'Son Dilek' filminin ilk gösterimi önceki gece Gayrettepe'de bir otelde yapıldı. Acıklı bir aile öyküsü anlatan filmin oyuncuları "İzleyenler gözyaşlarını tutamayacak" dedi. Filmin başrol oyuncusu Ceyda Ateş ise "Filmde gözümden akan her yaş aslında gerçek" yorumunda bulundu. Geçtiğimiz yıllarda Buğra Toplusoy ile evlenerek Amerika'ya yerleşen ve bu evliliğin ardından Talia adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Ateş, sadece işleri olduğu zaman Türkiye'ye geliyor. Gösterimde özel hayatıyla ilgili de konuşan Ateş, "Biraz ara verdim. İyi işlerde yer almam gerektiğini düşünüyorum. Anlık, proje yok diye kabul ettiğim işler oldu zamanında ama artık bunu yapmayacağım. Keşke oynamasaydım dediğim projeler var" dedi.ÇOCUKTAN sonra olgunlaştığını söyleyen Ateş, sözlerine şöyle devam etti: "Annelik mükemmel bir duygu. Amerika'da okula gidiyor kızım. Türkiye'ye temelli dönme durumumuz yok. Okulda İngilizce konuştukları için biraz İngilizce konuşuyor ama Türkçeyi de öğrenecek. Biz onunla Türkçe konuşuyoruz." Ateş, "Kızınıza sosyal medya hesabı açmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Kızım 2 yaşında. Daha televizyon bile izlemedi. Yeni yeni bir şeyler başlattık izletmeye. 0-5 yaş arası önemli. Teknolojiye çok bağlı olsun istemiyorum şu an."