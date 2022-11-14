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Giriş Tarihi: 14.11.2022

Hababam de babam yola devam

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Hababam de babam yola devam

Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akça, kurdukları Hababam Vokal Grubu nedeniyle yazar Rıfat Ilgaz’ın ailesi tarafından mahkemeye verildi. Gelen yasak üzerine Hababam ismini kullanamayan üçlü, yollarına Yeşilçam Vokal Grubu olarak devam etme kararı aldı

ÜÇLÜ SAHNEYE ÇIKIYORDU
Rıfat Ilgaz'ın kaleme aldığı Hababam Sınıfı romanı, 70'li yıllarda beyazperdeye uyarlandı. Seriye dönüşen filmlerin en unutulmaz anlarından biri de öğrencilerden oluşan vokal grubunun şarkı söylediği sahneydi. Filmin üç oyuncusu Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akça, yıllar sonra bir araya gelerek Hababam Vokal Grubu'nu yeniden kurup sahneye çıkmaya başlamıştı.




'MARKA İSMİNİ KULLANAMAZSINIZ'
Ancak Rıfat Ilgaz'ın ailesi, Hababam Sınıfı'nın marka hakkına tecavüz ettikleri gerekçesiyle Arıman, Ayık ve Akça'ya dava açtı. Üç isim de bu gelişme üzerine isimlerini Yeşilçam Vokal Grubu olarak değiştirdi. Kostümlerini yeşile çeviren ve Hababam Sınıfı'nda geçen şarkıları kullanmayı bırakan grup, şimdi konser başına 25-30 bin lira alıp ekstraya gidiyor.

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Hababam de babam yola devam
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