Gıyaben veda ettiler

Dünyaca ünlü bir lüks mücevher markasının Türkiye distribütörlüğünü yapan, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden 71 yaşındaki Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Tahiti'de 25 Ekim gecesi bir cruise gemisinden düşerek kaybolmuştu. İzine rastlanamayan Ertek'in cinayete kurban gitmiş olma olasılığı da değerlendiriliyordu.Ertek için önceki gün Teşvikiye Camisi'inde gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Cenazede oğlu ve gelini Ceren- Gökçe Atuk taziyeleri kabul ederken torunları Lara ve Kerim de hazır bulundu. Ertek'i sevenleri ve dostları yalnız bırakmazken katılanlar arasında Dilek Sabancı, Faruk Süren, Buket-Hayrettin Taşdelen, Siren Ertan- Ersin Kayalar, Tansa Mermerci, Ender Mermerci, Burak Elmas gibi ünlü simalar yalnız bırakmadılar.Dilek Sabancı, "Ben de çok çok üzüldüm. Sabancı ailesi olarak Gökçe ve ailesine başsağlığı diliyorum" derken Derin Mermerci de, "Nediyeyim gitti işte arkadaşım gitti" dedi.