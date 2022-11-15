Kuruluş Osman’da Marmaracık’ı fethetmek için harekete geçiyor!

OLOF VE KANTAKUZENOS'UN KANLI PLANI!

Olof ile Kantakuzenos, Osman ve Alplerinin o mağaradan çıkamayacağına emindir. Osman Bey'in yokluğu hem Olof'u hem de Kantakuzenos'u iyice yüreklendirmiştir. Üstelik Yenişehir'deki hareketlilik de bu fikirlerini destekler niteliktedir. Olof ve Kantakuzenos, Yenişehir'i kana bulamakta kararlıdırlar. Olof ve Kantakuzenos, zafer sarhoşluğuyla Yenişehir planı yaparken Osman Bey ise onları ummadıkları yerden vuracaktır.