Masterchef yarışmacısı Araz Aknam: “ Bizim sezonu 10 kere yapsalar 7-8 farklı şampiyon çıkardı.”

Araz Aknam yarışmaya katılmaya nasıl karar verdiğini "Eşim Ecem MasterChef'e çok ilgiliydi. İlişkimiz başladıktan sonra ben de izlemeye başladım. Zaten yemeğe ilgiliydim. Benim için çok ciddi bir hobiydi. İzlerken 'ben bunu yaparım' diyordum. Bir zaman sonra 'gidip yapayıma' döndü. Ecem'de başvurdu. Sonra aradılar, öyle de başladı." sözleriyle anlattı.
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Sergen ile küs olup olmadığı merak edilen Aknam, 'Sergen ile yaptığımız röportajdan sonra Hasan ile bir video paylaştınız. Bu gönderme miydi? Sergen ile küs müsünüz?' sorusuna "Aslında bu fanlara gelen bir cevaptı. Bana her gün 'Sergen ve Hasan küs mü?' diye mesaj geliyor. Ben ikisi ile de yakınım. Ama fanlar 'Sergen ile daha yakınsın, Hasan yamuk adam' diye mesajlar atıyorlardı. Böyle olunca da Hasan ile görüşmediğimizi düşündüler. Öyle bir durum olmadığını göstermek için paylaşmıştık." cevabını verdi.
Öncelikle seni tanıyabilir miyiz?
Ben 18.07.1990'da Tahran'da doğdum. Babam İran Azeri'si, annem yarı Mersinli, yarı Rizeli. Inşaat mühendisiyim. Hayatımın bir kısmını İran'da bir kısmını Amerika'da bir kısmını da Türkiye'de geçirdim.
MasterChef serüvenin nasıl başladı?
Eşim Ecem MasterChef'e çok ilgiliydi. İlişkimiz başladıktan sonra ben de izlemeye başladım. Zaten yemeğe ilgiliydim. Benim için çok ciddi bir hobiydi. İzlerken 'ben bunu yaparım' diyordum. Bir zaman sonra 'gidip yapayıma' döndü. Ecem'de başvurdu. Sonra aradılar, öyle de başladı.
MasterChef ortamı nasıldı? Arkadaşlıklarınız nasıldı?
Ortam çok güzeldi. Ciddi anlamda bir aileye dönüştük. Birbiri ile çatışanlar oluyordu ama gün sonunda aile gibiydik. Benimle en çok tartışan insan bile, başıma bir şey geldiğinde yanımda olur. Sergen ile biz kavga ediyoruz ama günün sonunda kardeşine ne kadar küsersen küs bir nokta da bağlantı kuruluyor. Biz de öyleyiz.
Şefler nasıldı?
Mehmet Şef adamdır. Mehmet Şef benim favori şefimdir. Evlat ayırmak gibi olmasın ama Mehmet Şef babacan yönüyle, esnaf olma yönüyle çok iyi. Somer Şef çok bilgili. Teknik bilgisi, dünya görüşü vs. hem gurmelik var hem mutfak bilgisi var. Danilo Şef'te ikisinin karışımı.
Ne zamandır yemek ile ilgileniyorsun? Mutfak ile ilgili unutmadığın bir anın var mı?
Kurbanda gelene etleri küçük küçük dilimleyerek başladım. Tencere tava ile oynamayı seviyordum. Tencerenin içinde olduğum fotoğraflarım da var. Ama asıl ilgim dünyayı gezip yediğim yemekleri 'nasıl yapıyorlar' diye sorgulayınca başladı. Araştırma, bilgi birikimi derken mesleğe dönüştü. Çünkü jürilik yapıyorum, yemek yarışmalarında yer alıyorum, gurmelik etkinliklerine gidiyorum, fikir veriyorum, danışmanlık yapıyorum, reçete yazıyorum. Yapılabilecek her şeyi yapıyorum. Şimdi UNESCO ile çalışıyorum. Birkaç tane uluslararası food network'ün lezzet elçisi oldum. Ama bir yere gittiğimde insanlarda 'bu MasterChef'ten buraya geldi' gibi bir ön yargı oluyor. Ama konu açılınca, biraz konuşunca veya bir fikir beyan edince 'sen ustaymışsın' diyorlar.
Çevrenden nasıl tepkiler aldın?
Hiç eleştiren olmadı. Çünkü katıldığım programın kalitesi belliydi. Benim annem babam çok elit takılırlar. Masterchef'den önce oyunculuk teklifi gelmişti. Ailem istememişti.
MasterChef'te kurgu var mıydı?
Yoktu. Zaten İrem Abi, Bilgin Abi adaletli insanlardı. Ben orada olduğum süreçte başıma iyi olaylar da kötü olaylar da geldi. Benim röportajda konuştuğum yerin bir kısmını kesip koyuyorlardı. Ama o her yerde oluyor.
Bilmediğin yemekleri nasıl yapıyordun?
Orada yaptığım yemeklerin %50'sini bilmeyerek yaptım. Bilmediklerimi yaparken mühendisliğim devreye giriyordu. Yemek türüne ve yapılış şekline göre planlama yapıyordum.
En zorlandığın yemek hangisiydi?
Lahmacun. Çünkü ben saçma bir ısrar girip Antep Lahmacun'u yapmaya karar verdim. Antep Lahmacu'nu da büyük ve sarımsaklı olur. Fırınlar küçük olduğu için herkes 4'er tane lahmacun atarken ben tek tek atıyordum.
Yarışmadaki en komik anın hangisiydi?
Arancini gibi pirinci önce pişirdim. Nişastasını içinde tutarak bir kap yaptım. Onu kâse gibi yapıp dondurdum. Soğutucu yeterince soğuk değilmiş. Yağın içine atınca dağıldı. Ateş'lerle göz göze geldim. 'Sıkıntı yok B planına geçiyoruz' dedim. Orada çok gülmüştük.
Hiç unutamadığın bir an var mı?
Ateş ve Milhan'ın elenip evden gitmesi. Onların hayatlarında yaşadığı sıkıntıları dinlemek hep kafamda kalan şeylerdi.
Elendiğin zaman ne hissettin?
Elendiğimde hem üzüldüm hem sevindim. Çünkü o hafta elenseydim yılbaşını karımla geçiriyordum. Ama elenmeseydim 15 Şubat'a kadar evde kalıyordum. Spoiler verilmesin diye elenenlerde evde kalıyordu.
Eleme potalarında yazacağınız ismi önceden belirliyor muydunuz?
Kaybedince, arkaya gidip 'sen bu hafta ne yaptın' diye konuşuyorduk. Bize kulis yapıyorlar diyorlardı ama biz kimin ne yaptığını konuşuyorduk. Aslında olayın sonu hakkaniyetli bitsin diye. Milhan'ı gönderen bizdik.
Eğer Eren şampiyon olmasaydı, sence kim şampiyon olurdu?
Bizim sezonu 10 kere yapsalar 7-8 farklı şampiyon çıkardı. Çok kafa kafaya gidiyorduk.
Anlaşamadığın insanlarla aynı takımda olduğun zaman neler yapıyordun?
Benim profesyonel bir kişiliğim var. Ben şantiye şefliği de yaptım. Aşağılamak gibi olmasın ama sakat bir tayfaydı. Ben Amerikan Futbol takımında hiç anlaşamayacağım tiplerle can ciğer olmak zorunda da kaldım.
Sergen ile yaptığımız röportajdan sonra Hasan ile bir video paylaştınız. Bu gönderme miydi? Sergen ile küs müsünüz?
Aslında bu fanlara gelen bir cevaptı. Bana her gün 'Sergen ve Hasan küs mü?' diye mesaj geliyor. Ben ikisi ile de yakınım. Ama fanlar 'Sergen ile daha yakınsın, Hasan yamuk adam' diye mesajlar atıyorlardı. Böyle olunca da Hasan ile görüşmediğimizi düşündüler. Öyle bir durum olmadığını göstermek için paylaşmıştık.
Yarışmadan sonra hayatında neler değişti?
Ben bir ömre birden fazla yaşam sığdırmaya çalışıyorum. Ben Türkiye'nin Forrest Gump'ı olmaya çalışıyorum. Milli sporcu da oldum, mühendis de oldum, şef de oldum, yarın balıkçı da olurum. Ne olursa olmam lazım. Çünkü bir tane ömür yaşayacağım.
Geriye dönüp baktığında kendini hangi konuda eleştirirsin?
Alçak gönüllü olamama, mütevazi olamama, ego. Belki bazı insanlara göre öyleyimdir ama bana göre değilim.
Evde yemekleri kim yapıyor?
Ben de yapıyorum, Ecem'de yapıyor. Ecem şimdi yeni yeni çok güzel yemekler yapmaya başladı.
Evlilik nasıl gidiyor?
Evlilik güzel gidiyor. Ben zaten her hafta bir yerde oluyorum. Ecem'de bu sen Beşiktaş'ı voleybol kaptanı. Kura da doğu grubuna çıktı. O da ben de sürekli bir yerlere gidip geleceğiz. Ama alışığız.
Eşin yemeklerini eleştiriyor mu?
Eleştirir. Biraz sinirlensem de eleştiri kabul ediyorum.
Kendi dükkanını açmayı düşünüyor musun?
Bir noktada düşünüyorum. Türkiye'de olmayan bir şey olur. Sokak lezzeti ile şef restoranı birleşimi gibi bir şey olabilir. Ama ben şimdi dükkân açarsam oraya bağlı kalacağım. Benim amacım Türk Gastronomi 'sini markalaştırmak.
YouTube üzerinden ilerlemeyi düşünüyor musun?
YouTube benim kafama yatmıyor. Ben 1-2 saatlik pide yapma videosu izleyerek pide yapmayı öğrenmem. Ben sıkılıyorum ve videoları ileri alıyorum. Kilit noktalara bakmaya çalışıyorum. Benim paylaştığım videolar bir dakikalık. Siz her kilit noktayı görüyorsunuz.
Bu senenin MasterChef'te kimi tutuyorsun?
Bence bu senenin şampiyonu Metin. Büşra ve diğer arkadaşlarda iyi ama Metin bir gömlek üstte.
Yakın zamanda projelerin var mı?
Bir platforma 15 dakikalık yemek tarifleri verdiğim bir program hazırladık. Yakında ulusal kanalların bir tanesinde bir projemiz daha olabilir. Restoran planım yok çünkü bunların hepsini baltalamış olacak.
MasterChef'in en iyi niyetlisi?
Mert Ateş Durukan
MasterChef'in en iyi huysuzu?
Tahsin Küçük.
MasterChef'in en iyi yemek yapanı?
Bana bugüne kadar en ters yapan kişi Burcu Önal.
MasterChef'in en kötü yemek yapanı?
Mert Yılmaz
MasterChef'in en sinirlisi?
Sergen Özen
MasterChef'in en iyi komiği?
Ben.
MasterChef'in en sinsisi?
Tahsin Küçük.
MasterChef'in en yeteneklisi?
Herkes.
MasterChef'in en sevimlisi?
Milhan Erdem.
MasterChef'te en yakın arkadaşın?
Sergen Özen, Milhan Erden,Tahsin Küçük, Ateş Durukan, Hasan Biltekin.
MasterChef'in en samimisi?
Milhan Erdem ve Ateş Durukan.
MasterChef'in en uyanığı?
Tahsin Küçük.