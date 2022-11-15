Masterchef yarışmacısı Araz Aknam: “ Bizim sezonu 10 kere yapsalar 7-8 farklı şampiyon çıkardı.”

Araz Aknam yarışmaya katılmaya nasıl karar verdiğini "Eşim Ecem MasterChef'e çok ilgiliydi. İlişkimiz başladıktan sonra ben de izlemeye başladım. Zaten yemeğe ilgiliydim. Benim için çok ciddi bir hobiydi. İzlerken 'ben bunu yaparım' diyordum. Bir zaman sonra 'gidip yapayıma' döndü. Ecem'de başvurdu. Sonra aradılar, öyle de başladı." sözleriyle anlattı.

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Sergen ile küs olup olmadığı merak edilen Aknam, 'Sergen ile yaptığımız röportajdan sonra Hasan ile bir video paylaştınız. Bu gönderme miydi? Sergen ile küs müsünüz?' sorusuna "Aslında bu fanlara gelen bir cevaptı. Bana her gün 'Sergen ve Hasan küs mü?' diye mesaj geliyor. Ben ikisi ile de yakınım. Ama fanlar 'Sergen ile daha yakınsın, Hasan yamuk adam' diye mesajlar atıyorlardı. Böyle olunca da Hasan ile görüşmediğimizi düşündüler. Öyle bir durum olmadığını göstermek için paylaşmıştık." cevabını verdi.

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Ben 18.07.1990'da Tahran'da doğdum. Babam İran Azeri'si, annem yarı Mersinli, yarı Rizeli. Inşaat mühendisiyim. Hayatımın bir kısmını İran'da bir kısmını Amerika'da bir kısmını da Türkiye'de geçirdim.