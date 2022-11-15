Pazartesi akşamının en çok izleneni Bir Küçük Gün Işığı oldu!

11'inci bölümü ile izleyici karşısına çıkan Bir Küçük Gün Işığı, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, #BirKüçükGünIşığı etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak gecenin en çok konuşulan yapımı oldu. Bir Küçük Gün Işığı Kantar Medya'dan alınan verilere göre, %6,69 izlenme oranı ve %16,87 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu.
11. Bölümde Neler Yaşandı?
DİLA'NIN GÜNEŞ'İN ANNESİ OLDUĞU SONUNDA ORTAYA ÇIKTI
ÇILGINA DÖNEN ELİF, DİLA İLE YÜZLEŞMEK İÇİN KAPIYA DAYANDI!
Elif, onu hiç üzmemesi şartıyla Fırat'a evet dedi. Fırat da ikisine sürpriz hazırlayarak kampa götürdü. Üçü çok güzel vakit geçirerek Güneş'in gerçekten yıldızlar altında çadırda uyumasını sağladılar. Küçük kız sayesinde ikili birlikte uyuyarak romantik bir gece geçirdiler.
Ürgüp planını iptal eden Fırat'ın neden uzak kaldığını ise Elif başta bir anlam veremedi. Ama Fırat sözünü tutadı ve Elif'in yanına gitti. Baştan beri gizlediği tüm gerçekleri tek tek anlattı. Çılgına dönen Elif, Fırat'ı evden kovup, Dila'dan hesap sormak için kapılarına dayandı.
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak oturduğu, başrollerini; Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz Mete, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beren Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı "Bir Küçük Gün Işığı" her Pazartesi atv'de.