Pazartesi akşamının en çok izleneni Bir Küçük Gün Işığı oldu!

Ancak Ümran'ın teklifi Fırat'ın tüm planlarını alt üst etti. Güneş'in torunu olduğunu öğrenen Ümran, onu Elif'ten almamak için bir şart öne sürdü. Bir daha Fırat Elif'i görmezse Güneş'i ondan almayacaktır. Aşkı ile Güneş arasında kalan Fırat zor da olsa Elif'ten ayrılmaya karar verdi.