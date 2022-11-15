Sanat dünyası terörü lanetledi! Biz milletiz siz hiçsiniz!

İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırıya sanat dünyasından tepkiler gecikmedi. Bombacıları lanetleyen Demet Akbağ, Yıldıray Şahinler, Cenk Eren, Bülent Ersoy, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Demet Akalın, Demet Özdemir gibi ünlü isimler çok üzgün olduklarını belirterek, yaşamını yitirenlere başsağlığı, yararlılara acil şifalar diledi.Demet Akbağ, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum" diye yazdı. Şarkıcı Lara tepkisini "Bebek katilleri sizin insanlığınız yok" sözleriyle dile getirirken, Alişan, "Masum insanları öldürdünüz de ne oldu! Bu saldırı emrini verenler; çok merak ediyorum amacınız ne? Yıllarca patlattığınız bombalarla, aldığınız canlarla ne geçti elinize? Kaç ailenin ocağını söndürdünüz, ateş düşürdünüz de ne oldu? Allah sizi kahretsin" diye isyan etti.Demet Akalın, "Taksim'deki görüntülerde bebek arabası gördüm.... Korkunç videolar" paylaşımı yaptı. Cenk Eren, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kaydetti. Demet Özdemir de "İstiklal Caddesi'nde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailelerine baş sağlığı diliyorum, yaralılar için acil şifalar ! Hayretler içerisindeyim... Çok üzgünüm" dedi. Burak Deniz, "İstiklal caddesinde yaşanan olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralılar acil şifa bulsun. Çok üzgünüm çok!" dedi.