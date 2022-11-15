Şarkıcı Teoman ’’Şarkım izinsiz kullanıldı’’ demişti... O davada karar çıktı!

Ünlü sanatçı Teoman 2001 yılında çıkardığı 'Gönülçelen' adlı albümünde yer alan söz ve müziği kendisine ait 'Mavi' isimli şarkısının reklamlarda izinsiz kullandığını iddia etti. 2016 senesinde iki ayrı reklamda şarkının sözlerini değiştirerek ve kötü bir düzenleme yapıldığı iddiasıyla prodüksiyon şirketine dava açmıştı. Reklamların yayınlarının durdurulması, özür dilenmesini ve zararın giderilmesi talep etti. Manevi, mali ve bağlantılı haklarının ihlali sebebiyle bin TL maddi tazminat, 500 bin TL de manevi tazminat talep etmişti.

BİLİRKİŞİ BENZETME RASTLAMADI

İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava duruşmaya taraf avukatları katıldı. Dosyasının bilirkişiden döndüğü görüldü. Bilirkişi raporunda, reklam filmlerinde herhangi bir ihlal bulunmadı. Raporda, eserlerin tonları, melodileri farklı olduğu her bir eserin kendine özgü olduğu, benzerlik olmadığı tespit edildi.