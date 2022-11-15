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Giriş Tarihi: 15.11.2022 13:48 Son Güncelleme: 15.11.2022 13:49

Şarkıcı Teoman ''Şarkım izinsiz kullanıldı'' demişti... O davada karar çıktı!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Şarkıcı Teoman ’’Şarkım izinsiz kullanıldı’’ demişti... O davada karar çıktı!

Ünlü şarkıcı Teoman, 2016 yılında 'Mavi' isimli şarkısının reklamlarda izinsiz kullanıldığı iddiasıyla 500 bin TL manevi tazminat talebiyle dava açtı. Mahkeme tarafından alınan bilirkişi raporuna göre karar verildi.

Ünlü sanatçı Teoman 2001 yılında çıkardığı 'Gönülçelen' adlı albümünde yer alan söz ve müziği kendisine ait 'Mavi' isimli şarkısının reklamlarda izinsiz kullandığını iddia etti. 2016 senesinde iki ayrı reklamda şarkının sözlerini değiştirerek ve kötü bir düzenleme yapıldığı iddiasıyla prodüksiyon şirketine dava açmıştı. Reklamların yayınlarının durdurulması, özür dilenmesini ve zararın giderilmesi talep etti. Manevi, mali ve bağlantılı haklarının ihlali sebebiyle bin TL maddi tazminat, 500 bin TL de manevi tazminat talep etmişti.

BİLİRKİŞİ BENZETME RASTLAMADI

İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava duruşmaya taraf avukatları katıldı. Dosyasının bilirkişiden döndüğü görüldü. Bilirkişi raporunda, reklam filmlerinde herhangi bir ihlal bulunmadı. Raporda, eserlerin tonları, melodileri farklı olduğu her bir eserin kendine özgü olduğu, benzerlik olmadığı tespit edildi.

DAVA REDDEDİLDİ

Davacı Teoman'ın vekili itirazlarının devam ettiğini belirterek davanın kabulünü talep etti. Davalı prodüksiyon şirketi avukatı ise ihlal olmadığını bununda bilirkişi raporu ile sabit olduğunu ifade ederek davanın reddinin talep etti. Mahkeme, eserlerin farklı olduğu ve araştırılacak husus kalmadığı gerekçesiyle ünlü şarkıcı Teoman'ın 500 bin TL manevi tazminat talepli davasını reddetti.

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Şarkıcı Teoman ''Şarkım izinsiz kullanıldı'' demişti... O davada karar çıktı!
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