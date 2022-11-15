Ünlü oyuncu Cansel Elçin Taksim’deki hain saldırıdan son anda kurtulmuş! Aynı karede olduğu öğrenciler yaralandı!

Ünlü oyuncu Cansel Elçin, Taksim'de geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen hain terör saldırısından son anda kurtulduğu ortaya çıktı. "İstiklal'de hemen yanımızda büyük bir patlama oldu" ifadeleriyle fotoğrafını paylaşan Cansel Elçin, başka bir paylaşımında ise yaralanan vatandaşların arasında, katıldığı etkinlikteki öğrencilerin de olduğunu söyledi.
Taksim/İstiklal Caddesi'nde yaşanan, 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı hain terör saldırısı tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
SALDIRI SIRASINDA İSTİKLAL CADDESİ'NDEYMİŞ
Ünlü oyuncu Cansel Elçin ise, patlamadan hemen sonra yaptığı paylaşımda olay yerine çok yakın olduğunu dile getirdi.
Saldırıdan kıl payı kurtulan Elçin yaptığı paylaşımda, "İstiklal'de hemen yanımızda büyük bir patlama oldu. Ben iyiyim, umarım can kaybı yoktur" ifadelerini kullandı.