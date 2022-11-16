Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz ile Cemil Özeren'in oğlu Ali Ozan Özeren, 'Ölünce Sevemezsem Seni' adlı şarkının söz yazarının kendileri olduğunu ancak MESAM kayıtlarında söz yazarı ve besteci olarak Erol Köse'nin adının geçtiğini iddia ederek mahkemeye başvurarak telif gelirlerini istedi.

Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz ve Erol Köse davasında yeni gelişme! | Video

İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya Erol Köse ve taraf avukatları katıldı. Erol Köse duruşmada ifade verdi. Köse, ''32 senelik müzik kariyerimde ayda 20 lira için sahtecilik yapacak halim yok. Tanıklar söz konusu şarkı yapıldığında grupta bile yer almıyorlardı, bu nedenle tanık beyanları gerçeği yansıtmıyor.