Bağlılık Hasan insanın yaşadığı sürgünü anlatıyor

Yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiğini 'Bağlılık Hasan', Avrupa macerasına da emin adımlarla ilerliyor. Ağustos ayında Fransa'da ardından Portekiz ve İspanya'da gösterime giren film yine büyük ilgi görmüş, sinema yazarlarından övgü toplamıştı.'Türkiye'de filmi izleyenlerden gelen tepkiler ile Hindistan'dan, Çin'den ya da Cannes gibi festivallerdeki gösterimlerden gelen tepkiler arasındaki uyum ve insanların benzer bir his alıyor olmaları beni gerçekten şaşırttı" diyen Kaplanoğlu, bu başarının sebebini şöyle açıkladı: 'İnsan özü itibariyle hangi dilde, renkte ya da hüviyette olursa olsun bu dünya hayatında benzer bir serüven yaşıyor.Bağlılık Hasan insanın ne kadar ertelerse ertelesin bu dünya sürgününde yaradılışına aykırı eylemleriyle bir gün mutlaka yüzleşeceğine dair bir şey söylüyor. Sadece insanlara değil, hayvanlara, nebatata karşı da sorumluluklarımız olduğunu, en basitinden yetiştirdiğimiz elmaların bile üzerimizde hakkı olduğunu hatırlatıyor. Varlık bir ve yeryüzündeki her şey bize anlamasak da, duymazdan gelsek de bizim hakikatimiz hakkında bir şey söylüyor. Ne kadar farklı kültürlerden gelirsek gelelim insan bir... Ve samimiyetle insana dair bir şey anlattığınızda mutlaka bir geri dönüş alınıyor."Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı Bağlılık Hasan, dünya prömiyerini 74. Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirmiş, Sao Paulo Uluslararası Film Festivali'nden de 'Yılın En İyi Yabancı Filmi' ödülünü almış ve Türkiye'nin Oscar aday adayı olmustu. Film bu kez de kasım ayı sonunda İsveç yolcusu... Dünyanın her bölgesinden izleyiciyi etkileyen film, 29. Kuzey İsveç UMEA Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak.