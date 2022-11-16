‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ zirvenin gediklisi!

"BBCS" dokuzuncu bölümüyle, Tüm Kişiler'de %6,83 izlenme oranı ve %17,18 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı.
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın dokuzuncu bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!
Cezayir zor durumda!
Cezayir'den intikam almak isteyen Sabit, Suna'nın ölümü için emir verdi fakat Kurban'ın oğlu Şamil hedef oldu ve vuruldu. Şamil hastanede ölüm kalım savaşı verirken Cezayir'in kızı Suna ise sinir krizi geçirdi ve duygusal bir sarsıntı geçirdi. Bu durum Leyla ve Cezayir'i bir adım daha yaklaştırdı.
Bir yandan Sabit ve adamları diğer taraftan Bagnall'in planları ile baş etmeye çalışan Cezayir, Zeliha sayesinde Firuze'nin çocuğunu aldıracağını öğrendi fakat zamanında hastaneye yetişemedi. Onun yerine hiç beklemediği bir kişi bu görevi üstlendi o kişi de Leyla oldu.
Cezayir'i bir türlü ele geçiremeyen Bagnall ise başarısız operasyonlar sonucunda üstleri tarafından telefonla büyük bir uyarı aldı.
Bu işin sonunda ya kendisinin ya da Cezayir Türk'ün öleceği söylendi. Bagnall kendisine verilen son şansı değerlendirmek için büyük bir operasyona girdi ve Cezayir Türk'e yolda baskın yaptı.