Kızının katledildiği yeri ziyaret etti

Nurettin Uçar, dün eski eşi ve kızı Yağmur'un hayatını kaybettiği yeri ziyaret etti. Gözyaşları içindeki acılı baba Uçar, terör eylemlerine tepki gösterdi. Uçar, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'PKK, YPG terör örgütüdür' diyemeyen insanlardan daha güçlüyüz. 'Abdullah Öcalan'ın posterini dikip onu özgürlüğüne kavuşturacağız' demek suçtur. Hâlâ bu insanlar nasıl palazlanıyorlar? Nasıl kamera karşısına geçip de konuşabilirler? Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle bir bütündür Türkiye Cumhuriyeti. Halklarının kardeşliğinden bahseden insanlar, halklarını kardeşlerine katlettiriyorlar burada. Bu mu halkların kardeşliği? Bu insanlar korkaktır, cesaretsizdir" dedi.