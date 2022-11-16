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Giriş Tarihi: 16.11.2022

Kızının katledildiği yeri ziyaret etti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Kızının katledildiği yeri ziyaret etti
Nurettin Uçar, dün eski eşi ve kızı Yağmur'un hayatını kaybettiği yeri ziyaret etti. Gözyaşları içindeki acılı baba Uçar, terör eylemlerine tepki gösterdi. Uçar, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'PKK, YPG terör örgütüdür' diyemeyen insanlardan daha güçlüyüz. 'Abdullah Öcalan'ın posterini dikip onu özgürlüğüne kavuşturacağız' demek suçtur. Hâlâ bu insanlar nasıl palazlanıyorlar? Nasıl kamera karşısına geçip de konuşabilirler? Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle bir bütündür Türkiye Cumhuriyeti. Halklarının kardeşliğinden bahseden insanlar, halklarını kardeşlerine katlettiriyorlar burada. Bu mu halkların kardeşliği? Bu insanlar korkaktır, cesaretsizdir" dedi.
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Kızının katledildiği yeri ziyaret etti
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