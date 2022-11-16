Osman Bey Marmaracık’ı fethetmek için harekete geçiyor!

OLOF VE KANTAKUZENOS'UN KANLI PLANI!

Olof ile Kantakuzenos, Osman ve Alplerinin o mağaradan çıkamayacağına emindir. Osman Bey'in yokluğu hem Olof'u hem de Kantakuzenos'u iyice yüreklendirmiştir. Üstelik Yenişehir'deki hareketlilik de bu fikirlerini destekler niteliktedir. Olof ve Kantakuzenos, Yenişehir'i kana bulamakta kararlıdırlar. Olof ve Kantakuzenos, zafer sarhoşluğuyla Yenişehir planı yaparken Osman Bey ise onları ummadıkları yerden vuracaktır.

ORHAN BEY ÖNDERLİĞİNDE DİVAN KURULUYOR

Osman Bey'in yokluğunda Malhun Hatun postu boş bırakmaz. Görüş birliğiyle Osman Bey yerine posta Orhan Bey vekalet edecektir. Malhun Hatun, Orhan Bey'i dikkatli olması konusunda uyarır. Orhan Bey'in postta olması dengeleri nasıl değiştirecektir?