Umut Meraş için Başkan Çebi topa girdi

Beşiktaş'ın milli yıldızı Umut Meraş, dünya evine girme yolunda ilk adımı attı. Sevgilisi Merve Aydemir'ı isteme töreninde Umut Meraş adına Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi topa girdi. Florya'deki bin restoranda gerçekleşen törende Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Serhan Çetinsaya, menajer Kemal Can Tekin gibi birçok aile dostu bir araya geldi. Gelin adayı Merve Aydemir ve Umut Meraş'ın nişanları sırasında duygusal anlar da yaşandı. Yazın evleneceği öğrenilen Umut, "İnşallah Beşiktaş'ın şampiyon olması ile birlikte çifte mutluluk yaşarız" dedi.