Ben Bu Cihana Sığmazam’ın oyuncusu Oktay Kaynarca: Tüm ekip keyifle çalışıyoruz

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, önceki akşam Florya'da görüntülendi. Mekan çıkışında gazetecilerle sohbet eden ünlü oyuncu, "Dizimiz güzel gidiyor, set sonrası bir mola verdik. Dizimiz için gelen tepkilerin hepsi olumlu yönde, bu da beni ve ekip arkadaşlarımı mutlu ediyor. Keyif alarak çalışıyoruz" dedi.Ben Bu Cihana Sığmazam, heyecan dolu dokuzuncu bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesine yerleşti. BBCS, Tüm Kişiler'de yüzde 6,83 izlenme oranı ve 17,18 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı. Bölüm etiketi #BBCS, Twitter Türkiye Trending Topics listesine de zirveden giriş yaptı.