‘Hem üzgünüz hem gururlu’

15 yıl önce hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun yaşam öyküsünü anlatan 'Barış Akarsu Merhaba' filminin İstanbul galası gerçekleşti. Akarsu hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği galaya, filmin oyuncuları İsmail Ege Şaşmaz, Almila Ada, Şafak Pekdemir, Ebru Nil Aydın, Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin, Burak Satıbol'la birlikte Akarsu'nun babası Selahattin Akarsu ve kız kardeşi Nesrin Akarsu katıldı.Babası ve kardeşi, Barışseverlerin yanlarına giderek onlarla birlikte oğlunun sevilen şarkılarını gözyaşları içerisinde seslendirdi. Akarsu'nun kız kardeşi Nesrin Akarsu duygularını şu sözlerle ifade etti: "Ben mutluyum gerçekten. Film annemin isteği üzerine başladı.Ama ömrü vefa etmedi. Onun yolundayız, abimin yolundayız. Onun unutulmayacağı bir eser oldu, her şey çok güzel oldu. Hem üzüntülüyüz hem gurur duyuyoruz."