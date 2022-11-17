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Giriş Tarihi: 17.11.2022 13:18 Son Güncelleme: 17.11.2022 13:32

Kurdoğlu için kritik saatler! ‘Yalnız Kurt’ta heyecan dorukta!

Kadrosunda Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Jessica May (Meryem), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Yaprak Medine (Mira), Hilmi Özçelik (Ahmet) ve Göktan Oktay Göztepe (Akif) gibi isimleri barındıran, atv'nin fenomen dizisi 'Yalnız Kurt', 18 Kasım Cuma akşamı 26. yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Kurdoğlu için kritik saatler! ‘Yalnız Kurt’ta heyecan dorukta!

Altay, Halit'in dezenformasyon planı sonucunda güvenlik kuvvetlerine teslim olmuş ve gözaltına alınmıştır.

Halit, Altay'a en zayıf anında ulaşır ve elini uzatır. Yanına katılmasını ister. Devleti Altay'a sahip çıkamamıştır ama amcası her zaman yanındadır.

Altay bu teklife gerekli cevabı verir ama Halit asıl cevabı görüşme sonrası karşısına çıkan Davut Bahadır'dan alacaktır.

Doğan Sakınmaz, Altay'ın gözaltından çıkmasını sağlayacak gazeteciyi emniyet kuvvetlerine teslim eder ve Altay'ın serbest bırakılmasını sağlar fakat hiç zamanları yoktur.

Türkiye-Yunanistan savaşını engellemek için önlerinde sadece saatler kalmıştır.

Altay ve Yıldırım Timi, Golyat'ın elindeki füzeleri kullanacak adamlara ulaşmak için riskli bir plan yaparlar.

Bu plan Altay ve Barış'ın hayatını tehlikeye atarken, Meryem de hiç beklenilmeyen bir anda büyük bir sorun ile karşı karşıya kalacaktır. Bütün bunlar olurken, füzeler ateşlenmek için yola çıkarılmıştır bile!

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Kurdoğlu için kritik saatler! ‘Yalnız Kurt’ta heyecan dorukta!
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