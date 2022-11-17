Kurdoğlu için kritik saatler! ‘Yalnız Kurt’ta heyecan dorukta!

Altay ve Yıldırım Timi, Golyat'ın elindeki füzeleri kullanacak adamlara ulaşmak için riskli bir plan yaparlar.

Bu plan Altay ve Barış'ın hayatını tehlikeye atarken, Meryem de hiç beklenilmeyen bir anda büyük bir sorun ile karşı karşıya kalacaktır. Bütün bunlar olurken, füzeler ateşlenmek için yola çıkarılmıştır bile!