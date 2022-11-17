Kuruluş Osman yine en çok izlenen! Kuruluş Osman’a iki yeni oyuncu dahil oluyor...

Osman Bey'in yokluğunda yerine oğlu Orhan Bey vekalet etti ve Yenişehir'de nizam, Malhun Hatun'un da desteğiyle sağlandı. Osman Bey'in öldüğünü zanneden Olof ve Kantakuzenos ise Yenişehir'i yakmak için planlar yaptılar.