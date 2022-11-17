Marka hakkına ihlal var

Gökçe Kırgız 2006 yılında söylediği 'Kalbime Gömerim' şarkısıyla fenomen olmuştu. Aynı yıl sahne almaya başlayan Merve Doğan ise 2013 yılında isim ve soyadı değişikliğine giderek resmi olarak Gökçe Kırgız adını almıştı. Fenomen Gökçe Kırgız, adının kötüye kullanılarak markasına zarar verdiği gerekçesiyle 250 bin TL talepli dava açmıştı.İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacı Gökçe Kırgız ve avukatları katıldı. Bilirkişi raporunda asıl adı Merve Doğan olup ardından isim ve soyadını değiştiren Gökçe Kırgız'ın marka hakkını ihlal ettiği ve tecavüzün söz konusu olduğu yer aldı. Davalı Gökçe Kırgız'ın avukatı bilirkişi raporuna itiraz ederek ek rapor talep etti. Mahkeme eksik hususların ve taraf avukatlarının taleplerinin değerlendirilmesi için duruşmayı erteledi.