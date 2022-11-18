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Giriş Tarihi: 18.11.2022

Dadı evden kaçınca soluğu adliyede aldı

İş insanı Müge Gazioğlu, iki çocuğu için Filipinli bakıcıyla anlaştı. Ancak aylık bin dolar ve kur farkı ödediği dadı, bir hafta sonra evden kaçtı! O da soluğu mahkemede aldı. Aracı şirkete dava açtı...

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Dadı evden kaçınca soluğu adliyede aldı
Göktürk'teki evinde iki yıl önce ölü olarak bulunan işadamı Mehmet Gazioğlu'nun eşi Müge Gazioğlu, geçtiğimiz haftalarda iki çocuğuna bakması için aylık bin dolar maaşla Filipinli bir dadıyla anlaştı. Dadı Sarıyer'deki evde göreve başladı. İddiaya göre işbaşı yaptıktan tam bir hafta sonra evden ayrılan dadı, bir daha geri dönmedi.




İCRA TAKİBİ BAŞLATTI
Çocuklarının haber vermesiyle durumu öğrenen Gazioğlu, firma yetkilisinden parasının iade edilmesini talep etti. Ancak bu kişiye bir daha ulaşılamadı. Bunun üzerine ödeme yaptığına dair makbuzla İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvuran Müge Hanım, firmaya icra takibi başlattı. Gazioğlu, yaklaşık 25 bin lira alacağı olduğunu belirtti.
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Dadı evden kaçınca soluğu adliyede aldı
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