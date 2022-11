ÇOCUKLARIN eşsiz dünyasında birlik ve beraberliğin anlatıldığı 'Gömü'nün Maceraları' filminin, set arkası da eğlenceli anlara sahne oluyor. İstanbul ormanlarının tadını çıkaran küçük oyuncular, Beykoz'da fırsat buldukça ebelemece ve saklambaç oynayıp bisiklete biniyorlar. Ahmet Toklu'nun yönettiği filmde Güneşli Mahallesi'nde yaşayan dört yakın arkadaş Demir 'Gömü' Kaya, Eylül 'Maviş' Birgül, Can 'Can- Can' Kantar, Ali 'Muhtar' Kaygısız'ın maceraları anlatılıyor.