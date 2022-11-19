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Giriş Tarihi: 19.11.2022 17:01

Binnur Kaya'nın babasının cenazesi Adana'da defnedildi

Ekranların sevilen oyuncularından Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya, hayatını kaybetti. Oyuncu Polat Bilgin, kahreden haberi "Canım Binnur'un babası, büyüğümüz Mustafa Kaya'yı kaybettik" sözleriyle sosyal medyadan duyurdu. Binnur Kaya'nın vefat eden babası Mustafa Kaya'nın cenazesi ise memleketi Adana'da toprağa verildi.

AA
Binnur Kaya’nın babasının cenazesi Adana’da defnedildi

Ankara'da hayatını kaybeden, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi Mustafa Kaya'nın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Adana'ya getirildi. Mustafa Kaya için merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Cenaze törenine katılanlar, Mustafa Kaya'nın kızı, dizi ve sinema oyuncusu Binnur Kaya'ya başsağlığı diledi ve teskin etti. Kaya'nın naaşı, cenaze namazı kılınmasının ardından toprağa verildi.

Oyuncu Özgür Çevik de cenaze törenine katıldı.

Avrupa Yakası, Türk Malı, Aramızda Kalsın ve Kırmızı Oda gibi iddialı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Binnur Kaya, babasının ölümüyle yıkıldı.

Kaya'nın acı haberini de meslektaşı Polat Bilgin verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bilgin, "Canım Binnur'un babası, büyüğümüz Mustafa Kaya'yı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Gazetecilik yapan Mustafa Kaya, 1969 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Yılın Gazetecisi Ödülü'nü almıştı.

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Binnur Kaya'nın babasının cenazesi Adana'da defnedildi
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