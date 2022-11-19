Dört gün boyunca Atv izlendi!

Kantar Medya'dan alınan verilere göre haftanın diğer günlerinde olduğu gibi, 18 Kasım perşembe günü de Tüm Gün atv izlendi. Gönüllere taht kuran program 'Esra Erol'da reytinglerde yüzde 7,41 izlenme oranı ve yüzde 29,82 izlenme payı alarak birinci, yeni bölümleri merakla beklenen sevilen dizi 'Aldatmak' ise yüzde 6,13 izlenme oranı ve yüzde 15,17 izlenme payı alarak ikinci olarak Tüm Kişiler kategorisindeki ilk iki sırayı atv kaptı. 'Aldatmak'ın dokuzuncu bölümünde hayatını sil baştan kurmaya çalışan Güzide, ağır felaketlerle karşı karşıya kaldı. ABD'ye gitmek için bilet bulamayan Oylum babasından destek göremeyince Tolga'dan yardım istedi. Oylum, annesine Amsterdam'a gideceği yalanını söyledi.