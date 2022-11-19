En baba arabesk gecesi

Şarkıcı Derya Bedavacı Ataşehir'de sahneye çıktığı mekanda sevenlerine arabesk gecesi yaşattı. Kapalı gişe bir performansa imza atan Bedavacı, konserinin başında hayranlarına "Bu gece sizlere alışılagelmiş arabeskin dışında bir köşede unutulmuş şarkılardan çok özel bir repertuar hazırladım. Müsadenizle bu geceyi arabesk gecelerinin en özeli ilan ediyor ve rahmetli Müslüm Ağabey'e adıyorum'' diye seslendi. Şarkıcı, Müslüm Gürses şarkılarıyla sevenlerini mest etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren performansını alkışlar eşliğinde noktalayan Bedavacı; Ama Geçecek, Affet, Bana Bunu Yapma ve Kalbimi Kırıyorlar Annes şarkılarıyla bis yaptı.