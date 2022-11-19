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Giriş Tarihi: 19.11.2022

O parmağı sen mi kırdın Pascal?

Eski futbolcu Pascal Nouma, rol aldığı Aşkın Saati: 1903 filminin setini birbirine kattı. Kendisiyle fotoğraf çektiren gencin, Galatasaray’ın şampiyonluğunu simgeleyen 4 işaretini yapmasına çıldıran Nouma, hayranını dövüp parmağını kırdı

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
O parmağı sen mi kırdın Pascal?
FUTBOLU BIRAKTI OYUNCU OLDU
Beşiktaş'ın unutulmaz yıldızlarından Pascal Nouma, futbolu bıraktıktan sonra oyunculuğa başlamıştı. Son olarak Aşkın Saati: 1903 adlı sinema filminde rol alan Nouma'nın geçtiğimiz günlerde sette kavga ettiği iddia edildi. Çekimleri Sarıyer'de gerçekleşen filmin setine giden bir kişi, Nouma ile fotoğraf çektirmek istedi. Eski futbolcu da hayranının isteğini kırmadı. Ancak Nouma, genç adamla fotoğraf çektirdiği sırada olaylar gelişti.



SETE JANDARMA GELDİ
Genç adam, poz verdikleri esnada Galatasaray'ın şampiyonluğunu simgeleyen yıldız sayısını belirterek 4 işareti yaptı. Bunu gören Pascal, çılgına döndü ve gence yumruk atmaya başladı. Set çalışanlarının araya girmesine rağmen sakinleşmeyen Nouma, gence vurmaya devam etti. Parmağı kırılan genç adam, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Sete gelen jandarma ekipleri Nouma'yı ifadesini almak üzere karakola götürdü.
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O parmağı sen mi kırdın Pascal?
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