‘Rolüm için alzheimer hastalarını ziyaret ettim’

Hollywood yapımı 'The Hope' (Umut) filmi oyuncuları Bebek'te gazetecilerle bir araya geldi. Mehmet Ali Erbil; Esra Sönmezer, Gizem Lidya Denizci ile oynadığı filmle ilgili "Özellikle final sahnesi çok etkileyici. Biz çekimlerde çok ağladık, seyirci yanına mendillerini alsın" dedi. Filmde Alzheimer hastası bir adamı canlandıran Erbil, Kadıköy'de yalın ayak çekildiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle ilgili de şöyle konuştu: "İnsanımız bunu şov için yapıyor, video çekiyor gibi birçok yorumda bulundular. Ne yazık ki linçe hazır bir toplum olduk ama ben bu tarz durumlara aldırış etmiyorum artık.'' Rolüne nasıl çalıştığı sorulan Erbil, "Birçok bakım evini gezerek Alzheimer hastalarını yakından tanımaya çalıştım. Hastalık hakkında çok şey öğrendim'' dedi.FİLMDE rol gereği sevgilisine para yediren 'Nunu'yu canlandıran Esra Sönmezer, "Eskiden kadınlar erkekleri yerdi, şimdi erkekler kadınları yiyor" diyerek esprili bir açıklama yaptı.