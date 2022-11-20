İrem Derici, önceki gece Etiler'de bir mekanın girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Derici, "Yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Cuma günü yeni şarkım çıkıyor" dedi. Aşk hayatıyla ilgili de konuşan şarkıcı, "Döndür döndür aynı şeyler. 10 senedir benim çok çekici bir yanım yok. Yapayalnızım sahneden de bulacak halimiz yok. Bu akşam bakayım ben bir gelenlere" diyerek kahkaha attı. Ünlü şarkıcı, şaşırtan bir itirafta da bulunarak, "Bu gönül sevmek istiyor. Arkadaşlarım dostlarım da sevsin sevilsin. Yakında Madrid'e tatile gideceğim, oradan artık İspanyol bir damat ile mi dönerim size ne yaparım bilmiyorum. ABD'ye gittiğimde bir kez tanışma uygulaması kullandım. Erkeklerle belki tanışırım, size damat getiririm diye ama onda da Türk yazdı bana" dedi.