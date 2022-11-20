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Giriş Tarihi: 20.11.2022

Piyango vurdu!

Yeni yıl yaklaşırken sanatçılar 31 Aralık gecesi programlarını netleştiriyor. Ünlü isimlere ödenen ücretler ise dudak uçuklatıyor

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Piyango vurdu!
Birbirinden ünlü şarkıcılar, yeni yıl yaklaşırken verecekleri konserlere hazırlanmaya başladı. Tabii ki en merak edilen konu olan sanatçı ücretleri de ortaya çıktı. İstanbul, KKTC, Azerbaycan ve Belarus'ta sahne alacak sanatçılar, bu yıl milyonluk rakamlarla 2023'ü karşılayacak. Yılbaşı gecesi sahne ücretleri listesinde Tarkan 9 milyon TL ile zirvede yer alırken onu Türk müziğinin divası Bülent Ersoy, 3 milyon lira ücret ile onu takip ediyor.



İşte yılbaşı gecesi sahne alacak sanatçıların Türk Lirası üzerinden alacakları ücretler...

TARKAN: 9 milyon
BÜLENT ERSOY: 3 milyon
HÜLYA AVŞAR: 1 milyon
EDİS: 1.5 milyon
SEFO: 1.5 milyon
KORAY AVCI: 1 milyon
HAKAN ALTUN: 1,5 milyon
MUSTAFA CECELİ: 1 milyon
SEDA SAYAN: 1 milyon
SİBEL CAN: 1.5 milyon
HADİSE: 2 milyon
YILDIZ TİLBE: 2 milyon
İBRAHİM TATLISES: 1.5 milyon
ZİYNET SALİ: 1 milyon
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Piyango vurdu!
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