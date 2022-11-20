Sahte ilanla dolandırıldı

Şarkıcı Ebru Elver, geçtiğimiz aylarda taşınmak için ev arayışına girdi. Ardından bir emlak sitesinde Kadıköy Moda'da gördüğü evi tutmak için Akın T. isimli kişi ile görüştü. 6 aylık kira ve depozito bedeli olan 28 bin lirayı peşin ödedi. 10 gün sonra kiraladığı eve giden Elver, başka birinin yaşadığını gördü. Bir daha Akın T.'ye ulaşamayan şarkıcı, şikayetçi oldu. Savcılık, dolandırıcılık suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.Ebru Elver, "Kontrat yapıp sözleşme imzaladık. Ancak eve gittiğimde başka birinin yaşadığını gördüm. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü" dedi.