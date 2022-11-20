Şarkıcı Ebru Elver büyük şok! Sahte ev ilanıyla dolandırıldı!

Olay geçen Ocak ayında yaşandı. Şarkıcı Ebru Elver oturduğu evden taşınması gerektiği için ev arayışına girdi. Bir emlak sitesinde Kadıköy Moda'da gördüğü evi tutmak için Akın T. isimli kişi ile görüştü. Evi kiralayan kişiye de 6 aylık kira ve depozito bedeli olan 28 bin lirayı peşin ödedi.

KİRALADIĞI EVE GİDİNCE ŞOKE OLDU

Ne olduysa da 10 gün sonra kiraladığı evi görmek için gittiği adreste oldu. Şarkıcı Ebru Elver hayatının şokunu o dakikada yaşadı. Dairenin kapısını içerden bir başkası açtı ve "Burası benim evim" dedi. Bunun üzerine şarkıcı Elver evi kiralayan kişiyi arasa da ulaşamadı. Sahte ev ilanıyla dolandırıldığını anlayan Ebru Elver evi kiralayan kişiden şikayetçi oldu.