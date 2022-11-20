Şarkıcı Ebru Elver büyük şok! Sahte ev ilanıyla dolandırıldı!

Olay geçen Ocak ayında yaşandı. Şarkıcı Ebru Elver oturduğu evden taşınması gerektiği için ev arayışına girdi. Bir emlak sitesinde Kadıköy Moda'da gördüğü evi tutmak için Akın T. isimli kişi ile görüştü. Evi kiralayan kişiye de 6 aylık kira ve depozito bedeli olan 28 bin lirayı peşin ödedi.
KİRALADIĞI EVE GİDİNCE ŞOKE OLDU
Ne olduysa da 10 gün sonra kiraladığı evi görmek için gittiği adreste oldu. Şarkıcı Ebru Elver hayatının şokunu o dakikada yaşadı. Dairenin kapısını içerden bir başkası açtı ve "Burası benim evim" dedi. Bunun üzerine şarkıcı Elver evi kiralayan kişiyi arasa da ulaşamadı. Sahte ev ilanıyla dolandırıldığını anlayan Ebru Elver evi kiralayan kişiden şikayetçi oldu.
"EVDE BİRİNİN OLDUĞUNU GÖRDÜM"
Oturduğu evden 15 gün sonra taşınması gerektiğini ve büyük bir talihsizlikle baş başa kaldığını ifade eden Elver, "Moda'da bir ev tuttum. 6 aylık kirayı peşin verdim. Kontratımızı yaptık, imzalarımızı attık. 10 gün sonra eve gitmeye karar verdim. Evde birinin olduğunu gördüm. 'Ben buraya 15 gün sonra taşınacağım' deyince, 'Mümkün değil. Burası benim evim' dedi. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. 30 bin liraya yakın ödeme yaptım. Evi kiraladığım kişiyi bulamıyoruz şuan" dedi.
KENDİ EVİ GİBİ İLAN VERMİŞ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise şarkıcıyı dolandıran Akın T.'yi buldu. Şüphelinin evi kendisininmiş gibi ilan verip Ebru Elver'e kiraladığını tespit eden savcılık, Elver'in aylık 4 bin lira karşılığında şüpheli ile anlaşarak 6 aylık kira ve depozito bedeli olarak 28 bin lira ödeme yaptığını belirledi.
DOLANDIRICILIKTAN 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Tarafların sözleşme dahi yaptığını kaydeden savcılık, Elver'in sözleşmeden 10 gün sonra daireye gidip dairenin gerçek sahibiyle karşılaştığında dolandırıldığını anladığını belirtti. Şüphelinin hileli davranışlarla şarkıcı Elver'i zarara uğratıp haksız menfaat temin ettiğin altını çizen savcılık, "dolandırıcılık" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.