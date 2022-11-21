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Giriş Tarihi: 21.11.2022 11:58

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir’in sürprizi var!

Ben Bu Cihana Sığmazam 10. bölüm yarın izleyici ile buluşacak. Heyecanın dorukta olduğu bölümde Cezayir’in sürprizi var!

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in sürprizi var!

10.Bölüm:

Cezayir, Bagnall'ın adamları tarafından kaçırılıp işkence altında sorguya alınır. Konuşmadığı takdirde sadece kendisinin değil ailesinin hayatı da tehlikededir. Bu sorgu sırasında Orhan ve Cezayir'in geçmiş anıları su yüzüne çıkar.

Cezayir'in ortadan kayboluşu hem Leyla'nın evine hem de Firuze'nin evine ateş gibi düşer. Dumrul, Kurban ile oğulları Cezayir'i bulmak için alarma geçmişken Cezayir'e beklenmedik bir isim yardım eder. Bütün her şey bittiğinde ise Cezayir'in karşı tarafa büyük bir sürprizi olacaktır.

Cezayir ve ekibi intikam almak için harekete geçerken ev halkını da başka bir tehlike beklemektedir. Bu durum Leyla ve Firuze'yi bir kere daha karşı karşıya getirecektir.

Cezayir bir yandan evdeki sorunlarla bir yandan da düşmanlarıyla mücadele ederken bu sefer karşısında başka birini bulacaktır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir’in sürprizi var!
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