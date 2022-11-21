Dolap kapağı kızının başına düşen Berkay Şahin: Stresten 2 kilo verdim firmayı dava edeceğim

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin, kızları Arya ve Zeynep Mira ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Kızları Arya'nın üzerine dolap kapağı düştüğünü, kızının yüzünden ve boynundan yaralandığını anlatan Şahin, ihmalkârlıkla suçladığı firmaya dava açacaklarını söyledi: "Bir işin doğru, güvenli şekilde yapılmasını istiyoruz. Söz konusu çocuk olunca akan sular duruyor. Allah kimseyi evladı ile sınamasın. Ben şirketteydim. Özlem arayınca 20 dakika içinde eve gittim. Herhalde bu streste 2 kilo vermişimdir." Arya'nın sağ yanağındaki kazadan kalma morluklar dikkat çekerken Özlem Ada Şahin de sosyal medyadan firmaya tepki gösterdi: "Baştan beri sürekli bir problem yaşadık. Üzerine bir de durduk yere çocuğumun suratına kapak düştü. Sakın benim yaptığım hatayı yapmayın arkadaşlar, çok dikkatli seçin. Elim ayağım titriyor. Allah beterinden korusun."