Hande Soral da Murat Göğebakan’ın filminde

Murat Göğebakan'ın yaşamını sinema perdesine taşıyacak olan 'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı' filminin çekimleri devam ediyor. Uzun süren hazırlık döneminin ardından sete çıkan, Göğebakan'ı Burak Sevinç'in canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunun yeni sürprizi de açıklandı. Hande Soral, 'Kalbim Yaralı'da Burak Sevinç'in partneri olarak Göğebakan'ın ilk eşi olan Gül'e hayat verecek.Filmde Göğebakan'ın hayata tutunması, müzikle tanışması, aşk ile sınavları, 'Ben Sana Aşık Oldum' ve 'Vurgunum' şarkılarıyla milyonlarla buluşması, seyircisine, oğluna ve eşine vedası anlatılacak.