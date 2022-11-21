‘Her kahramanın kalbinde bir prenses vardır’

Şarkıcı Sinan Akçıl, önceki gece Bakırköy'de bir mekan açılışında sahne aldı. Geceye özel repertuvar hazırlayan Akçıl, sevilen hitlerinin yanı sıra Yıldız Tilbe'nin de şarkılarını seslendirdi. Geçtiğimiz günlerde Aylin Coşkun'un, "Sinan Akçıl paramı aldı, şarkıyı vermedi" açıklaması hakkında konuşan popçu, "Herkes bir şeyler söylüyor. Ben sadece çalışıyorum. Yardımcıma sordum 'Nedir bu işin aslı?' diye, eğer bir mağduriyet varsa gereğini yaparız. Ben onları hatırlayamam, bana hatırlatılacak. Sadece yazmakla meşgulüm" dedi. Akçıl, Aleyna Kalaycıoğlu ile ilişkisi hakkında ise "Ben artık hayatımda birisi var mı sorusuna cevap vermek istemiyorum. Nazar değdiğine inanıyorum ama şunu söyleyebilirim, sadece her kahramanın kalbini dolduran bir prenses vardır" dedi.