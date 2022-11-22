Ailenin vakur duruşu beni teselli etti

Hülya Koçyiğit, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in ailesini ziyaret etti. Taziye ziyareti sonrası konuşan Hülya Koçyiğit, "Yiğidim, aslanım. Anasının, babasının kuzusu, bizim şehidimiz. Seve seve vatan korumasında görevlendirilen bir evladımız… Ne zaman bir şehit, haberi gelse bu ana yüreği yanıyor. Ve o anda o şehidin ailesinin yanında olmak, o annenin gözlerini, yaşını silmek, ellerinden tutmak, teselli etmek ve 'Yalnız değilsiniz. Biz sizin yanınızdayız' demek istiyorum. Şehidimizi kalleş terör kurşunuyla kaybettik ama şehitler ölmez! Onlar, canlı ve Allah huzurunda en mübarek, en yüksek mertebededir. Ailenin bu onurlu, gururlu ve vakur duruşu beni de teselli etti" dedi.Koçyiğit sözlerine şöyle devam etti: "Allah rahmet eylesin. Kahramanca ülke topraklarını müdafaa eden bu evlatlarımız, zaman zaman hak etmedikleri iftiralarla karşılaşıyorlar. Türk ordusuna atılan kimyasal silah gibi iftiraları bir kez daha kınıyorum. Utanıyorum, gerçek değil bunlar hepimiz biliyoruz. Nice, şehit verdik. Bu son olsun diyoruz her defasında. Dilerim bu son olur."