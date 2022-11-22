Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif Güneş’i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı. Dizinin bölüm etiketi olan #KızımıGeriİstiyorum, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi.

12. Bölümde neler yaşandı?

ELİF'İN GÜNEŞ' ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİASIYLA POLİSLER KAPIYA DAYANIR

Ümran, Güneş'i almak için harekete geçer. Amacı Fırat'ı Elif'den uzaklaştırıp oğlunu eve döndürmektir. Güneş'in velayetini koz olarak kullanır. Fırat engellemeye çalışsa da Elif ile ailesi arasında kalır. Dila'nın videosu ise basın ve sosyal medyada büyük ses getirir. Aynı zamanda Güneş ve Elif'i de hedef haline getirir. Basın peşlerini bırakmaz. Fırat ise Elif'e yardım etmeye çalışır. Ona en iyi avukatı tutacağını söyler.