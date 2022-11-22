Ceyhun Fersoy taburcu oldu

Türkiye'nin konuştuğu kaza, dün saat 23.30 sıralarında Çaybaşı köyü mevkisinde meydana geldi.
SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti; hafif yaralanan sürücü Bektaş ile Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi; Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun'daki hastaneye sevk edildi.
ÜNLÜ OYUNCU BUGÜN TABURCU OLDU
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi Bölümü'nde tedavisi tamamlanan ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy da bugün taburcu edildi.
EŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM: YÜREĞİMİZ YANA YANA...
Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner de bugün eşinin taburcu olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Öner yaptığı duygusal paylaşımda, "Evimize dönüyoruz yaralarımızla yüreğimiz yana yana. Bize burada çok iyi bakan Amasya Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, Amasya Valisi Mustafa Masatlı'ya, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya, yanımıza kadar gelip destek olan bütün vatandaşlara, sağlık personellerine, doktorlarımıza , hepsine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.