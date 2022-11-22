Ceyhun Fersoy taburcu oldu

EŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM: YÜREĞİMİZ YANA YANA...

Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner de bugün eşinin taburcu olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Öner yaptığı duygusal paylaşımda, "Evimize dönüyoruz yaralarımızla yüreğimiz yana yana. Bize burada çok iyi bakan Amasya Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, Amasya Valisi Mustafa Masatlı'ya, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya, yanımıza kadar gelip destek olan bütün vatandaşlara, sağlık personellerine, doktorlarımıza , hepsine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.