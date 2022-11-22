Tiyatrocular kaza kurbanı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs, TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonrası bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan tiyatrocular Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti. Aralarında ünlü oyuncular Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in de bulunduğu 8 kişi yaralandı. Tiyatrocuların Çorum'da 'Baş Belası' adlı oyunu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Geriye tiyatrocuların son oyun sonrası yaptıkları kutlama ve kuliste çekilen fotoğrafları kaldı.Olay sonrası tiyatro dünyası yasa boğuldu. Hakan Yılmaz, Necmi Yapıcı, İrfan Kangı, Hakan Altıner ve daha pek çok tiyatrocu üzüntülerini dile getirdi. Fersoy ve İşiten'in iyi olduğu, Deveci'nin durumunun ise biraz ağır olduğu öğrenildi. Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise "Kaza sonucu tiyatro ekibinden 8 kişi yaralandı. 2 tanesini Samsun'a sevk ettik. 1 tanesi taburcu oldu. 4 tanesi hastanemizde tedavi altında. Ceyhun Bey'le görüştüm, şu an için kendisinin durumu iyi. Sadece ayağındaki tendonlarda sorun varmış. Tahmin ediyorum birkaç güne kadar kendisini taburcu ederiz" dedi.