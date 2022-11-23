‘Kazadan 10 dakika önce bana elini ver demişti’

Geçtiğimiz günlerde Amasya'da meydana gelen trafik kazasında turnede olan tiyatro oyuncuları Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci, korkunç bir kaza geçirmiş, tiyatronun kurucusu Tolga Güleryüz ve iki çalışan olay yerinde hayatını kaybetmişti. İşiten, kazayı hafif yaralarla atlattı. Yoğun bakımda tutulan Deveci, hayatı tehlikeyi atlattı tedavisine devam edilmesi için önceki gece İstanbul'a getirtildi.Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten arkadaşları Tolga Güleryüz'ün vefatının ardından yasa boğuldu. İşiten, "Çok korkunç bir şey yaşadık hâlâ kendimize gelmiş değiliz. Tolgamızı da hep kalbimizde yaşatacağız" sözleriyle acısını ifade etti. Kazada yaralanan bir başka oyuncu Ceyhun Fersoy ise, "Acımın tarifi yok, böyle bir paylaşım yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Kazadan 10 dakika önce bana elini versene dedin. Anlamadım, hissettin mi? İçim acıyor Tolga. Çok yanıyorum. Canım benim çok başkaydın ve öyle kalacaksın" diye paylaşım yaptı. Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez de "Kabullenmek çok zor. Acıyı yazmak kelimeler anlamsız gelir boş... Ben seni affettim. Affet beni..." ifadelerini kullandı.Amasya'daki trafik kazasında tiyatrocuları taşıyan minibüs sürücüsü Aykut Bektaş (28) tespit tutanağına göre 8'de 8 kusurlu bulunarak taksirle adam öldürmeye teşebbüsle suçlandı. 110-120 km hızla gittiği tespit edilen minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş tutuklanırken, 55 km hızla giden TIR şoförü Hacı Ahmet K., adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.