Kuruluş Osman'ın 105. Bölümünde Osman Bey, kurduğu divanda Marmaracık Hisarı'nın hakimiyetini Öktem Bey'e verdiğini tüm beylerin yanında açıkladı. Osman Bey, Bayındır Bey'i altınlarla ödüllendirdi ve bir pusat hediye etti.

MARMARACIK HİSARI'NI KİM YÖNETECEK

Osman Bey, "Herkes çetince ceng etti! Kanıyla teriyle yurdumuzu suladı! Var olsun! Amma hisarı bedelin büyüğünü ödeyen alacaktır! Görürüm, merak edersiniz ama ağzımdan çıkacak isim sizin için bir şey değiştirmeyecek. Her birimiz sancağı ileri taşımak için varız. O sebeple Marmaracık'ın hakimi Öktem Bey'dir!" sözleriyle Marmaracık Hisarı'nı yönetecek kişinin Öktem Bey olduğunu herkese duyurdu.





"ALLAH UTANDIRMASIN"

Bu karar karşısında Öktem Bey çok şaşırdı, "Madem böyle kutlu bir vazifeye bizi layık gördün… Emanetin emanetimdir Osman Bey! Allah utandırmasın." şeklinde yeni vazifesini kabul etti.

Osman Bey, Marmaracık Hisarı'nı Öktem Bey'e verdi! Bayındır Bey ödüllendirildi | Video