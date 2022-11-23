Osman Bey ve İsmihan Sultan karşı karşıya! Büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ nefesleri kesecek!

OLOF VE BAYINDIR BEY İŞBİRLİĞİ Mİ YAPACAK?

Osman Bey'in kurduğu büyük oyunla kimliği ortaya çıkan ve Marmaracık'ı Osman Bey'e kaptıran Olof yeni taktikler peşindedir. Bu yolda kendisine yeni ittifaklar arayan Olof'un yeni hedefi Bayındır Bey'dir. Olof, Bayındır Bey'i yanına çekmek için hangi hamlelerde bulunacaktır? Bayındır Bey, Olof'un teklifini kabul edecek midir?