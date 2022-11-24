‘Mağusa Limanı’nı Aybüke Öğretmen anısına söyledi

CumhurbaşkanlığıSözcüsü İbrahim Kalın, Öğretmenler Günü için, 2017'de müzik öğretmenliği yaptığı Batman'da karne dağıttıktan sonra PKK kurşunuyla şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın anısına 'Mağusa Limanı' türküsünü seslendirdi."Aybüke öğretmenin müzisyen arkadaşlarıyla okuduğu Mağusa Limanı türküsü onun şahsında tüm şehitlerimiz için yakılmış bir ağıta dönüştü" diyen Kalın, türküyü yeni nesillerin yetişmesi için her türlü fedakarlıkta bulunan ve hayatlarını bilgiye, eğitime, ahlak ve irfana adayan öğretmenlerimize ve şehitlerimize ithaf ettiklerini söyledi.