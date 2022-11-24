Takside dehşet dolu dakikalar

26 yaşındaki model Deniz Sarı ve arkadaşı Sıla Özer, 2 Ekim günü Beşiktaş'ta bir mekanda eğlendi. İki arkadaş, saat 23.00'te Dikilitaş'a gitmek için taksiye bindi. İddiaya göre gidecekleri mesafe kısa olduğu için taksici iki arkadaşa söylenmeye başladı. Bu arada iddiaya göre taksi şoförü araç içinde plastik poşet içindeki şişeden alkol alırken, iki arkadaşı Dikilitaş Parkı yakınlarında araçtan indirmek istedi. Sarı ve Özer, saatin geç olduğunu ve kapı önüne kadar taksiyle gitmek istediklerini söylediklerinde, taksici "Beni ara sokaklara sokmayın" karşılığını verdi.Ardından tartışma sırasında taksici, "Sizi Mecidiyeköy'e kadar götüreyim de görün siz" diyerek gaza bastı. Panikleyen Sarı ve arkadaşı bağırarak taksiciye durmasını söyledikleri sırada arbede çıktı. Araç içinde çığlık atarak yardım isteyen iki arkadaşa, çevredeki araç sürücüleri yardım etti. Sarı, taksicinin parasını verip polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.İddiaları reddeden sürücü, olay sırasında alkollü olmadığını, Sarı ve arkadaşından sokağın başında inmelerini rica ettiğini söyleyerek "Beni tehdit etmeye başladılar. 'Sen bittin. Hayatını karartacağız' diyerek bağırmaya başladılar. Ben ilerlemeye devam ettim. Parayı yüzüme fırlatıp indiler. Ben suçsuzum" dedi