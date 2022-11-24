Zeynep Bastık, Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Katar’da konser verdi

Şarkıcı Zeynep Bastık, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser verdi. Bastık, başkent Doha'da taraftarlar için oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konserde şarkılarını seslendirdi.
ZEYNEP BASTIK 45 DAKİKA SAHNEDE KALDI!
Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Zeynep Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı. Türk sanatçının şarkılarını beğeniyle dinleyen birçok ülkeden taraftarlar, büyük coşku yaşadı.
TÜRK BAYRAKLARIYLA DESTEK!
Festival alanında bulunan Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla Bastık'a destek verdi. Bastık'ın bu konserden 250 bin dolar alacağı konuşuluyordu.