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Giriş Tarihi: 24.11.2022

‘Ziyaretime geldi harçlık vermedi’

SanatçI Alişan, önceki gün Çekmeköy'de gerçekleşen bir ödül törenine katıldı. Ödül almak için Safiye Soyman ve Faik Öztürk çiftiyle sahneye çıkan şarkıcı, Öztürk ile anılarını anlattı. Üçlünün arasında geçen diyalog tüm konukları kahkahaya boğdu

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
‘Ziyaretime geldi harçlık vermedi’
Ünlü sanatçı Alişan, Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Altın Doğa Ödül Töreni'nde ödüllerini almak üzere sahneye çıktıklarında renkli anlar yaşandı.
Ece Erken'in sunduğu gecede Alişan, Öztürk'e, "Hayvanat bahçesinden iki tane ayı kaçmış haberin olsun, sarı giyinmişsin, ayıların sarıya alerjisi varmış" diye takıldı. Ardından esprilerine şöyle devam etti: "Faik Ağabey, askerdeyken dördüncü ayımda, 'Meclisten bir haber aldım, askerlik altı aya düşecekmiş' dedi, ben de askerdeki arkadaşlara, 'Askerlik 6 aya düşecekmiş' dedim. Faik Ağabey, 14. ayın sonunda 'Ben sana düşecek demedim mi oğlum' dedi. Bir kez ziyarete geldi, sonra hiç gelmedi, beş kuruş para da vermedi."
Alişan ardından Safiye Soyman'a dönerek, "Bu adamı başımıza bela eden sensin abla, o yüzden bu ödül töreninde seni kınıyorum" diyerek güldürdü.
Safiye Soyman-Faik Öztürk çifti, gecede Yılın En Mutlu Çifti ödülüne layık görüldü.
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‘Ziyaretime geldi harçlık vermedi’
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