Aldatmak dizisinde Tarık evi terk etti

10.Bölümde Neler Yaşandı?
Güzide'nin kaza haberini duyan herkes hastaneye koştu. Tarık'ın apar topar hastaneye gitmesi Yeşim'i huzursuzlandırdı. Burcu'nun dolduruşuna gelen Yeşim de hastaneye gitti. Güzide yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken Yeşim'i karşısında gören Ozan ortalığı ayağa kaldırdı.
Güzide'nin kendine gelmesiyle herkes büyük bir sevinç yaşadı. Tarık'ın Güzide'nin yanında olmak istemesi üzerine gözü dönen Yeşim, bulduğu bir astral seyahat uzmanından medet ummaya başladı.
Annesini korumak isteyen Ozan soluğu Yeşim'in evinde aldı. Ozan'ın sözleriyle Tarık ve Ozan arasındaki gerilim had safhaya çıktı. Yeşim'i kaybetmek istemeyen Tarık herkesi karşısına almak pahasına onu savundu ancak Yeşim'e inanan Tarık'ı bir sürpriz bekliyordu.
Yeşim'in daha önce Güzide'nin evinden aldığı saati Öykü'nün kolunda gören Tarık, Yeşim'in yalan söylediğini anladı ve Öykü'yü de alarak evi terk etti.
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Aldatmak 11.bölüm fragmanı izle! "Öykü'yü bulmama yardım edin..."