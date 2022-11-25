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Giriş Tarihi: 25.11.2022 08:13

İngiltere'de üroloji hastasına 2025 yılına randevu!

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), hastanelerde tedavi olmak için bekleyen kişi sayısının 7 milyona ulaşmasının ardından yeni bir skandal daha ortaya çıktı. İngiltere'de üroloji kliniğinde tedavi bekleyen 16 yaşındaki hastaya, 25 Haziran 2025 tarihine randevu verildi. Günaydın Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel İngiltere'nin içine düştüğü bu kötü durum ve dünyada övgü ile bahsedilen Türkiye'nin sağlık sistemi ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Tezel'in o yazısı...

İngiltere’de üroloji hastasına 2025 yılına randevu!

İngiltere'de Telford Hastanesi'nin üroloji kliniğinde randevu bekleyen 16 yaşındaki hastaya, 25 Haziran 2025 tarihine randevu verildi.
İngiliz gazetesi Express & Star'ın haberine göre; özel hastaneye gidecek parası olmayan bir baba, çocuğu için bizdeki MHRS'nin benzeri olan hastane randevu sistemi NHS'ye randevu almak için başvurdu.



Ve yaşadığı şoku şöyle anlattı:
"Hayatı tehlikede değil ama hassas bir sorun ve çocuk 16 yaşında. NHS'nin bekleme listesi olduğunu biliyorduk. Birkaç ay süreceğini tahmin ediyorduk ama 951 gün sonra sıra geleceğini söyleyince- iki buçuk yıldan fazla- inanamadım.



'HATA VAR SANDIM!'
Hata olduğunu düşündüm ve '2023'ü mü kastediyorsunuz?' diye soracaktım. Hiçbir şey değişmezse oğlum 18 yaşına kadar bu sorunla devam etmek zorunda."
Muhalif Liberal Demokrat Meclis Üyesi Alex Wagner bu olaydan sonra hükümete yüklendi:
"İnsanlar, ihtiyaç duyduklarında kaliteli NHS bakımını hak ediyorlar ve hızlı bir şekilde, 951 gün gecikmeden değil! Bu şekilde devam edemeyiz. Hükümet utansın."



Bunları yazınca sosyal medyada "Yav he he... İngiltere, Almanya Türkiye'yi kıskanıyor" diye espriler yapılıyor.
Oysa Avrupa'nın sağlık sistemi kötü durumda. Özellikle İngiltere'de sağlık sistemi can çekişiyor. Ambulans çağrılarında bile büyük gecikmeler oluyor.
İngiliz gazetelerinde şöyle haberler çıkıyor:



"Emekli kaynakçı Cornish'teki evinde düşerek yedi kaburgasını, pelvisini kırdı ve sağlık görevlilerinin gelmesi için dışarıda 15 saat bekledi."
"Shropshire'dan Lynne Jones, ambulans beklerken kırık bacağıyla on saat boyunca yolda kaldı."



YARINA RANDEVU ALDIM
Türkiye'de de MHRS sisteminde bazı poliklinikler için randevu almak iki haftayı buluyor ama son dönemde hastane randevuları için bazı önlemler alındı.
Randevu alıp da gitmeyenlere de önlem alınsa bizim MHRS sistemi mükemmel işleyecek.



Merak ettim MHRS'ye girdim ve haberdeki gibi üroloji bölümüne randevu almak için ne kadar bekleyeceğimi test ettim.
Evime 1 km uzaklıkta Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne bir gün sonraya randevu alabileceğimi gördüm.
Söyleyeceklerim bu kadar!

Son dakika: İngiltere'de sağlık sistemi çöktü! 7 milyon insan sıra bekliyor...

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İngiltere'de üroloji hastasına 2025 yılına randevu!
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