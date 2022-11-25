İngiltere’de üroloji hastasına 2025 yılına randevu!





'HATA VAR SANDIM!'

Hata olduğunu düşündüm ve '2023'ü mü kastediyorsunuz?' diye soracaktım. Hiçbir şey değişmezse oğlum 18 yaşına kadar bu sorunla devam etmek zorunda."

Muhalif Liberal Demokrat Meclis Üyesi Alex Wagner bu olaydan sonra hükümete yüklendi:

"İnsanlar, ihtiyaç duyduklarında kaliteli NHS bakımını hak ediyorlar ve hızlı bir şekilde, 951 gün gecikmeden değil! Bu şekilde devam edemeyiz. Hükümet utansın."