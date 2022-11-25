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Giriş Tarihi: 25.11.2022 10:44 Son Güncelleme: 25.11.2022 10:56

Kardeşlerim'de Nebahat, Asiye ile Doruk’u uzak tutmaya çalışır

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor.

Kardeşlerim’de Nebahat, Asiye ile Doruk’u uzak tutmaya çalışır

69.Bölüm Özeti:

Ömer, hayatıyla ilgili öğrendiği bir gerçeğin daha şokunu yaşarken, sinirden deliye dönen Sarp ise durumu kabullenmek istemez.

Berk ve Sarp'ın sürdürmekte kararlı olduğu iddia, farklı bir hal alırken, eli iyice sıkışmış olan Şengül, çevresinden aldığı akılla, kurnaz bir entrikaya girişmek zorunda kalır.

Nebahat, Asiye'yi Doruk'tan uzak tutmak için elinden geleni yaparken, Berk ve Aybike cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

Ahmet ve Şevval amaçlarına ulaşmak üzereyken, Yasmin konakta gördüğü manzara karşısında dehşete düşer.

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

Kardeşlerim 69. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "O çocuk geçmişteki hatadan başka hiçbir şey değil..." | Video

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Kardeşlerim'de Nebahat, Asiye ile Doruk’u uzak tutmaya çalışır
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