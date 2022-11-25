Kardeşlerim’de Nebahat, Asiye ile Doruk’u uzak tutmaya çalışır

69.Bölüm Özeti:
Ömer, hayatıyla ilgili öğrendiği bir gerçeğin daha şokunu yaşarken, sinirden deliye dönen Sarp ise durumu kabullenmek istemez.
Berk ve Sarp'ın sürdürmekte kararlı olduğu iddia, farklı bir hal alırken, eli iyice sıkışmış olan Şengül, çevresinden aldığı akılla, kurnaz bir entrikaya girişmek zorunda kalır.
Ahmet ve Şevval amaçlarına ulaşmak üzereyken, Yasmin konakta gördüğü manzara karşısında dehşete düşer.
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Kardeşlerim 69. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "O çocuk geçmişteki hatadan başka hiçbir şey değil..." | Video