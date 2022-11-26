3 saatlik kedi-fare oyunu

Oyuncu Hilal Altınbilek ile yeni sevgilisi Mehmet Can Uzun ile Etiler'de bir mekandan çıkarken gazetecileri görünce hemen birbirlerinden ayrıldı. VIP bir araca binen Altınbilek, sevgilisine "Hadi!" diye seslendi ancak o içeriye kaçtı. Altınbilek mekanın etrafındaki sokaklarda dolaşıp tam 5 kere kapıya gelmesine rağmen sevgilisini dışarı çıkaramadı.Görüntülenmek istemeyen inatçı sevgili personel odasına saklandı, burada üç saat gazetecilerin gitmesini bekledi. Bir ara mekana yanaştırılan arabaya başkasını bindirerek muhabirleri şaşırtmak istedi. Ancak bütün çabaları boşa çıktı ve gazeteciler gitti mi diye bakarken objektiflere takılmaktan kurtulamadı.