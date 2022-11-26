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Giriş Tarihi: 26.11.2022

3 saatlik kedi-fare oyunu

Hilal Altınbilek, önceki gece Etiler'deki bir mekana yeni sevgilisiyle birlikte gitti. Ünlü oyuncunun sevgilisinin işadamı Mehmet Can Uzun olduğu öğrenildi. Mekandan el ele çıkan yeni sevgililer, gazetecileri fark edince hemen birbirinden ayrıldı. VIP araca binen Altınbilek, sevgilisini yanına çağırdı ama Uzun, onu bırakıp kaçtı. Ara sokaklarda dolaşan Uzun, ardından mekana geri girdi ve 3 saat personel odasında oturdu. Altınbilek ise 5 kere mekanın kapısına gelip sevgilisini almak istedi

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
3 saatlik kedi-fare oyunu
Oyuncu Hilal Altınbilek ile yeni sevgilisi Mehmet Can Uzun ile Etiler'de bir mekandan çıkarken gazetecileri görünce hemen birbirlerinden ayrıldı. VIP bir araca binen Altınbilek, sevgilisine "Hadi!" diye seslendi ancak o içeriye kaçtı. Altınbilek mekanın etrafındaki sokaklarda dolaşıp tam 5 kere kapıya gelmesine rağmen sevgilisini dışarı çıkaramadı.



Görüntülenmek istemeyen inatçı sevgili personel odasına saklandı, burada üç saat gazetecilerin gitmesini bekledi. Bir ara mekana yanaştırılan arabaya başkasını bindirerek muhabirleri şaşırtmak istedi. Ancak bütün çabaları boşa çıktı ve gazeteciler gitti mi diye bakarken objektiflere takılmaktan kurtulamadı.
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3 saatlik kedi-fare oyunu
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